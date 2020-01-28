«Кальяри» ведет переговоры с ПСВ по Гастону Перейро. Летом им интересовался «Спартак»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро находится в сфере интересов «Кальяри». Клубы уже ведут переговоры о трансфере 24-летнего уругвайца в зимнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Летом на игрока претендовал московский «Спартак». Однако сам Перейро заявил, что не хотел переезжать в Россию. Ранее появлялась информация, что трансфер игрока в «Спартак» мог сорваться из-за завышенных финансовых требований со стороны агента футболиста.

В нынешнем сезоне Перейро провел в составе ПСВ 8 матчей в различных турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.