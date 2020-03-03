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«Кальяри» уволил главного тренера Марана. Команда не выигрывает с декабря 2019 года

3 марта 2020, 15:04
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Главный тренер «Кальяри» Роландо Маран покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

Также клуб покинули тренер Кристиан Маранер и аналитик Джанлука Маран.

Маран возглавлял «Кальяри» с июня 2018 года. На данный момент команда с 32 очками занимает 11-е место в серии А. Последний раз «Кальяри» побеждала в чемпионате Италии 2 декабря в матче с «Сампдорией» (4:3) — за это время клуб провел 11 матчей, в которых уступил 7 раз.

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