«Кальяри» уволил главного тренера Марана. Команда не выигрывает с декабря 2019 года
3 марта 2020, 15:04
Главный тренер «Кальяри» Роландо Маран покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.
Также клуб покинули тренер Кристиан Маранер и аналитик Джанлука Маран.
Маран возглавлял «Кальяри» с июня 2018 года. На данный момент команда с 32 очками занимает 11-е место в серии А. Последний раз «Кальяри» побеждала в чемпионате Италии 2 декабря в матче с «Сампдорией» (4:3) — за это время клуб провел 11 матчей, в которых уступил 7 раз.