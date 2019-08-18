«Кальяри», «Удинезе», «Фрозиноне» и «Болонья» вышли в 1/16 финала Кубка Италии

«Кальяри» одержал победу над «Кьево»? (2:1) в матче 3-го раунда Кубка Италии. Хозяева вышли в 1/16 финала турнира.

Кубок Италии

3-й раунд

«Кальяри» — «Кьево» — 2:1 (2:1)

Голы: Жоау Педру, 7 (1:0). Рог, 17 (2:0). Пуччарелли, 42 (2:1).

«Кальяри»: Рафаэл, Клаван, Ликояннис, Чеппителли, Пинна, Бирса (Арести, 41), Ионицэ, Наингголан, Жоау Педру, Рог, Паволетти.

Предупреждение: Наингголан, 73.

Удаление: Рафаэл (Кальяри), 40.

Судья: Джуа (Италия).

18 августа. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».

«Асколи» — «Трапани» — 2:0 (0:0)

Голы: Скамакка, 48 (1:0). Скамакка, 81 (2:0).

Судья: Кальварезе (Италия).

18 августа. Асколи. Стадион «Cino E Lillo Del Duca».

«Удинезе» — «Зюдтироль» — 3:1 (0:0)

Голы: Лазанья, 49 (1:0). Морозини, 66 (1:1). Мандрагора, 70 (2:1). Мандрагора, 88 (3:1).

«Удинезе»: Муссо, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку, Яяло, Мандрагора, Фофана (Бекао, 69), де Пауль (Барак, 89), Пуссетто (Несторовски, 69), Лазанья.

Судья: Аурелиано (Италия).

18 августа. Удине. Стадион «Dacia Arena».

«Фрозиноне» — «Монополи» — 5:1 (2:0)

Голы: Тротта, 31 (1:0). Тротта, 36 (2:0). Чано, 58 (3:0). Читро, 68 (4:0). Бригенти, 75 (5:0). Феррара, 82 (5:1).

«Фрозиноне»: Барди, Арьяудо, Бригенти, Майелло, Гори, Бегетто (Дзампано, 65), Чано, Тротта.

Предупреждение: Гори, 37.

Судья: Мареска (Италия).

18 августа. Фрозиноне. Стадион «Бенито Стирпе».

«Пиза» — «Болонья» — 0:3 (0:1)

Голы: Поли, 21 (0:1). Паласио, 61 (0:2). Орсолини, 63 (0:3).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу, Поли (Сванберг, 77), Сориано, Майкл, Паласио (Сансоне, 85), Дестро, Орсолини.

Предупреждения: Майкл, 31.

Судья: Ла Пенна (Италия).

18 августа. Пиза. Стадион «Arena Garibaldi — Romeo Anconetan».