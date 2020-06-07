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Кальехон не стал продлевать контракт с «Наполи» и перейдет в «Валенсию»

09:58

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон перейдет в «Валенсию», сообщает Football Italia.

По информации источника, 33-летний испанец отклонил предложение итальянского клуба о продлении контракта и намерен подписать соглашение с «Валенсией». Ранее сообщалось, что испанский клуб предлагает игроку контракт на 2 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 на счету Кальехона 2 гола и 9 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».

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