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Калабрия готов продлить контракт с «Миланом»

16:33
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Защитник «Милана» Давиде Калабрия близок к продлению контракта с клубом. 24-летний итальянец подпишет соглашение до лета 2024 года, сообщает Calciomercato.

Стороны уже достигли принципиальной договоренности. Осталось уладить последние формальности.

Калабрия, который зарабатывает 1 миллионов евро в год, получит прибавку к зарплате. Правда, она не будет очень большой.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в серии А.

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