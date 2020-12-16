Калабрия готов продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия близок к продлению контракта с клубом. 24-летний итальянец подпишет соглашение до лета 2024 года, сообщает Calciomercato.

Стороны уже достигли принципиальной договоренности. Осталось уладить последние формальности.

Калабрия, который зарабатывает 1 миллионов евро в год, получит прибавку к зарплате. Правда, она не будет очень большой.

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей в серии А.