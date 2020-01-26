Как сыграют «Наполи» и «Ювентус»?

В воскресенье, 26 января, в центральном матче 21-го тура серии А встретятся «Наполи» и «Ювентус». Встреча на стадионе «Сан-Паоло» начнется в 22.45 по московскому времени.

У этого матча яркая афиша. Это и традиционное противостояние севера и юга, и битва бывшего и нынешнего клуба Маурицио Сарри. Но интриги с точки зрения результата, скорее всего, не будет — уж слишком очевиден фаворит. У «Юве» — пять побед подряд в последних пяти матчах, у «Наполи» — три поражения и две победы. Причем все три неудачи были в матчах с командами из верхней части таблицы. Коэффициент на победу туринцев у БК «Лига Ставок» — 2,05, на успех неаполитанцев — 3,40. Ничья оценивается в 3,60. Стоит отметить, что в каждом из выигранных матчей команда Сарри забивала своим соперникам не менее двух мячей. Таким образом на победу «Ювентуса» + «Тотал» больше 1,5 можно поставить с коэффициентом 2,25. Впрочем, без пропущенных мячей «Юве» обошелся только во встрече с «Удинезе». «Наполи» на своем поле тоже вполне может рассчитывать хотя бы на один гол. А потому привлекательной выглядит и комбинация Победа «Ювентуса» + обе забьют за 3,20.

А как считаете вы?

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