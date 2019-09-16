Иван Юрич: «Если и была команда, которая заслуживала получить очки в игре с «Миланом», то это «Верона»

Главный тренер «Вероны» Иван Юрич прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 3-м туре чемпионата Италии.

— Это действительно разочаровывает, потому что если и была команда, которая заслуживала получить очки в этой игре, то наша, — цитирует Sky Sport Italia Юрича. — У нас были лучше моменты, больше шансов, пропустили только с пенальти.

Это было непросто для судей, я принимаю это. Мы должны играть с таким настроем, будучи сконцентрированными, агрессивными и выкладываясь по полной. Защита действовала хорошо, хотя у многих нет опыта даже в Серии B.

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