Итурбе близок к переходу в «Дженоа»

Полузащитник «Пумас» Хуан Итурбе может в ближайшее время стать игроком «Дженоа», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клубы практически согласовали детали трансфера вингера и должны завершить его в ближайшие дни. Парагваец присоединится к «грифонам» на правах аренды с опцией выкупа за 4 миллиона евро.

Ожидается, что в ближайшее время 26-летний игрок прибудет в расположение генуэзского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне Итурбе провел 20 матчей в составе «Пумас», отличившись двумя голами и двумя передачами.