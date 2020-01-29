Итурбе близок к переходу в «Дженоа»
09:37
Полузащитник «Пумас» Хуан Итурбе может в ближайшее время стать игроком «Дженоа», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Клубы практически согласовали детали трансфера вингера и должны завершить его в ближайшие дни. Парагваец присоединится к «грифонам» на правах аренды с опцией выкупа за 4 миллиона евро.
Ожидается, что в ближайшее время 26-летний игрок прибудет в расположение генуэзского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В текущем сезоне Итурбе провел 20 матчей в составе «Пумас», отличившись двумя голами и двумя передачами.
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