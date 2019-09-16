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Итальянский журналист уволен с телевидения за шутку про бананы в отношении Лукаку

16 сентября 2019, 10:38

Итальянский журналист Лучано Пассирани был уволен с телевидения за оскорбление нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Во время шоу на канале TopCalcio24 он заявил, что остановить бельгийца один на один практически невозможно, если только у тебя нет 10 бананов.

— Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его, — сказал Пассирани.

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