Итальянский журналист уволен с телевидения за шутку про бананы в отношении Лукаку

Итальянский журналист Лучано Пассирани был уволен с телевидения за оскорбление нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Во время шоу на канале TopCalcio24 он заявил, что остановить бельгийца один на один практически невозможно, если только у тебя нет 10 бананов.

— Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его, — сказал Пассирани.