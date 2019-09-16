Итальянский журналист уволен с телевидения за шутку про бананы в отношении Лукаку
16 сентября 2019, 10:38
Итальянский журналист Лучано Пассирани был уволен с телевидения за оскорбление нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Во время шоу на канале TopCalcio24 он заявил, что остановить бельгийца один на один практически невозможно, если только у тебя нет 10 бананов.
— Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его, — сказал Пассирани.
«Si vas uno contra uno est?s muerto y caes al suelo. Ahora, si tienes 10 pl?tanos para darle de comer...». Se llama Luciano Passirani y deseamos que le metan en una jaula pic.twitter.com/xyu0H0txB4— David F. Sanchidri?n (@AS_Sanchidrian) September 16, 2019