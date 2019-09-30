Итальянский тренер уволен за оскорбление шведской активистки Греты Тунберг

Тренер молодежной команды итальянской серии D «Гроссето» Томмазо Касалини уволен за некорректное поведение, сообщает официальный сайт клуба. Специалист назвал в фейсбуке шведскую активистку Грету Тунберг «шлюхой» и добавил, что ей «пора найти работу».

16-летняя Тунберг выступила на климатическом саммите ООН, обвинив мировое сообщество в убийстве экологии.

После увольнения Касалини написал пост с извинениями.