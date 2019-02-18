19:51 18 февраля | Футбол — Италия

Итальянский клуб, проигравший 0:20, исключен из серии C

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Клуб "Про Пьяченца" исключен из числа участников итальянской серии C. Из-за крупных долгов команда пропустила три игры первенства, в которых ей были засчитаны поражения 0:3. В случае четвертого регламентного поражения она автоматически была бы исключена из турнира.

 
Футболисты &quot;Про Пьяченцы&quot;.Команда итальянской серии С проиграла 0:20. Что это было?

Это заставило руководство пойти на отчаянный шаг: в матче с "Кунео" на поле вышли всего семь игроков: шесть футболистов до 19 лет и один массажист. Во втором тайме к ним присоединился администратор, который забыл документы для регистрации. Капитаном и одновременно главным тренером команды был назначен 19-летний Никола Сирильяно.

Игру "Про Пьяченца" проиграла со счетом 0:20, причем к перерыву уступала 0:16. 

Ранее клуб был оштрафован на 35,5 тысячи евро и лишен восьми очков. Сейчас же руководители серии C приняли решение засчитать ему поражение 0:3, которое стало для "Про Пьяченцы" четвертым.

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