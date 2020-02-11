Итальянский арбитр на год отстранен от футбола

На один год отстранен от футбола итальянский арбитр Антонио Мартиньелло, судивший матч одного из низших дивизионов между командами «Борго Мальяно» и «Монтоттоне» (3:1). Как сообщила La Gazzetta dello Sport, после игры рефери встретил у раздевалки вратаря хозяев Маттео Чиччоли, получившего в ходе матча красную карточку, и ударил его в лицо головой. Голкипера пришлось отправить в больницу.

Судье в ближайший год запрещено посещать матчи в сериях А, В и С, а также во всех любительских турнирах, проводимых на территории Италии, кубковые встречи, международные игры, а также матчи сборной Италии. (Александр Бобров)