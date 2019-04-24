Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, скорее всего, покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщает Juvefc.com со ссылкой на итальянского журналиста Луку Момблано.

Сообщается, что шансы специалиста остаться в команде не превышают одного процента. При этом сам тренер ранее заявил, что останется в команде.

Ранее призыв уволить Аллегри в соцсети лайкнул защитник "Ювентуса" Жоау Канселу, за что ему могут грозить дисциплинарные санкции. 51-летний итальянец работает с "Ювентусом" с 2014 года. Пять раз он становился чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок страны, дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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