Источник: Симоне Индзаги согласился возглавить "Ювентус"

Итальянский специалист Симоне Индзаги, который является главным тренером "Лацио", согласился возглавить "Ювентус", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По информации Ди Марцио, спортивный директор "бьянконери" Фабио Паратичи провел встречу с Индзаги, на которой обсуждались детали сотрудничества. 43-летний итальянский специалист дал предварительное согласие.

Среди других претендентов ранее назывались Антонио Конте, Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм") и Маурицио Сарри ("Челси"). Конте, скорее всего, возглавит "Интер", а Гвардьола ранее заявил, что останется в "Сити".

Под руководством Аллегри "Ювентус" в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии.

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