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Источник: Сарри за ужином обсудил проблемы «Ювентуса» с президентом клуба

11 февраля 2020, 14:34

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри за ужином с президентом клуба Андреа Аньелли обсудил проблемы команды после поражения от «Вероны» (1:2), сообщает газета La Stampa.

По сведениям источника, Аньелли и Сарри проанализировали поражение и попытались найти решения для возобновления чемпионской гонки.

Ранее в СМИ сообщалось, что в руководстве «Юве» есть группа, которая хотела бы вернуть Аллегри. При этом Аньелли не полностью доверяет Сарри из-за последних выступлений команды.

«Ювентус» в последнем матче уступил «Вероне» (1:2) в чемпионате Италии и позволил «Интеру» догнать себя. Команды делят первое место, имея в активе 54 очка. У идущего третьим «Лацио» 53 очка.

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