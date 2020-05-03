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Источник: Роналду не может вернуться в Турин из-за задержки личного самолета в Мадриде

3 мая 2020, 20:57
Криштиану Роналду. Фото EPA
Криштиану Роналду. Фото EPA

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду испытывает проблемы с возвращением в Турин, утверждает португальское издание TVI. Португалец проводит самоизоляцию с семьей на родной Мадейре.

«Юве» ранее призвал игроков вернуться в расположение клуба. Однако Роналду не может вылететь домой. Дело в том, что его частный самолет, на котором футболист должен вылететь в Италию, все еще находится в Мадриде из-за ограничений правительства Испании на перелеты.

Отмечается, что самолету Роналду уже трижды отказали в вылете. Однако издание Il Messaggero утверждает обратное: футболист якобы скоро прилетит в Турин.

Все футболисты «Ювентуса» после возвращения в Италию обязаны пройти двухнедельный карантин прежде чем приступать к занятиям.

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