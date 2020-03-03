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Источник: Отложенный матч «Ювентус» — «Интер» проведут 9 марта

08:42
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Матч 26-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером», отложенный из-за коронавируса, пройдет 9 марта, сообщает Football Italia.

Ранее встреча была перенесена на 13 мая. Соответствующее соглашение заключено между серией А и Федерацией футбола Италии. Часть матчей также перенесена на 7-9 марта.

Также «Ювентус» объявил об ужесточении правил допуска на стадион команды. На ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против «Милана» туринцы пустят болельщиков по документам, удостоверяющим место жительства.

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