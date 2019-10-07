Источник: «Милан» уволит Джампаоло, несмотря на победу над «Дженоа»

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло в ближайшее время будет отправлен в отставку, сообщает Sky Sport Italia. Руководство клуба не убедила победа над «Дженоа» (2:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Особенно резок в отношении него руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан, тогда как спортивный директор Паоло Мальдини выражает поддержку. Кандидаты на замену — Стефано Пиоли, Клаудио Раньери, Лучано Спаллетти и Арсен Венгер.

«Милан» с 9 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

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