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Источник: «Милан» предложил Рангнику трехлетний контракт

13:14
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«Милан» предложил бывшему главному тренеру «Лейпцига» Ральфу Рангнику трехлетний контракт, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, руководство клуба предложила Рангнику контракт на три года с возможным продлением еще на год.

В этом случае директор «Милана» Звонимир Бобан может покинуть команду по окончании сезона. Его примеру также, возможно, последует и технический директор клуба Паоло Мальдини.

«Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков в 25 матчах.

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