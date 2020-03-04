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Источник: Матч «Наполи» и «Интера» перенесен из-за коронавируса

12:16
Стадион «Сан Паоло» в Неаполе. Фото Wikipedia.
Стадион «Сан Паоло» в Неаполе. Фото Wikipedia.
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Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Интер» перенесен, сообщают итальянские СМИ. Причина — ситуация с коронавирусом в стране.

Как сообщает ряд источников, в том числе La Gazzetta dello Sport и La Repubblica, решение о переносе принято, и скоро будет объявлено официально.

Ранее также сообщалось, что правительство Италии рассматривает возможность отмены всех спортивных соревнований на протяжении месяца. До этого был перенесен другой ответный полуфинал «Ювентус» — «Милан», который должен был пройти сегодня. Матч «Наполи» — «Интер» запланирован на 5 марта 21.45 мск. В первой игре неаполитанцы победили со счетом 1:0.

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