Источник: «Ливерпуль» просматривал Брозовича в матче с «Миланом»

«Ливерпуль» просматривал полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в матче чемпионата Италии против «Милана» (4:2), сообщает FCInterNews.

По сведениям источника, контракт 27-летнего хорвата рассчитан до июня 2022 года, но в его контракте есть пункт об освобождении, который может быть активирован только клубами за пределами Италии.

Ожидается, что «Интер» работает над новым соглашением с хавбеком, чтобы продлить его до 2024 года.