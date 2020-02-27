Источник: Кулибали перейдет в «ПСЖ». Защитник уже купил жилье в Париже

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали летом перейдет в «ПСЖ». Сенегалец уже приобрел квартиру в Париже неподалеку от Эйфелевой башни, утверждает Le Parisien.

28-летний защитник является основной трансферной целью «ПСЖ». Французский клуб видит в Кулибали долгосрочную замену капитану Тиагу Силве. Контракт 35-летнего бразильца с парижанами истекает по окончании сезона.

«Наполи» готов отпустить Кулибали за сумму в районе 150 миллионов евро из-за напряженных отношений защитника с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Другим претендентом на Кулибали долгое время считался «Манчестер Юнайтед».