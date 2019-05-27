Источник: Конте подпишет контракт с "Интером" на следующей неделе

Главным тренером "Интера" станет Антонио Конте, сообщает в Твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что специалист посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" в компании директоров клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маортты. Также указано, что он подпишет контракт до 2022 года с зарплатой в 12 миллионов евро за сезон.

Итальянец известен по работе с "Ювентусом" и "Челси". Он был уволен из английского клуба летом 2018 года, после чего отсудил компенсацию за досрочное расторжение контракта. Сейчас главным тренером "Интера" является Лучано Спаллетти.

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