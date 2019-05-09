Источник: Конте не вернется в "Ювентус" и может возглавить "Интер"

Sky Italia опровергает предыдущую информацию сразу нескольких СМИ о том, что Антонио Конте возглавит "Ювентус" в следующем сезоне. По данным источника, специалист не вернется в свой бывший клуб.

Ранее сообщалось, что "Юве" покинет Массимилиано Аллегри, после чего возглавит "ПСЖ". Что касается Конте, то Sky Italia указывает, что итальянец ближе к тому, чтобы возглавить "Интер". В таком случае он сменит Лучано Спаллетти.

До этого Антонио Конте работал с "Челси", где он был отправлен в отставку. Его заменил другой итальянский тренер Маурицио Сарри.

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