Источник: «Интер» надеется, что Ханданович сможет сыграть с «Ювентусом»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович может сыграть в матче 26-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса», сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланцы рассчитывают на то, что 35-летний словенец сможет принять участие во встрече. У Хандановича трещина в пальце, из-за которой он не играет с начала февраля.

В сезоне-2019/20 Ханданович провел за «нерадзурри» 29 матчей, в которых пропустил 29 голов. На счету словенского вратаря 8 игр «на ноль».