Источник: Ибрагимович готов продлить контракт с «Миланом» на определенных условиях

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может остаться в Италии несмотря на то, что «россонери» по итогам текущего сезона рискуют не пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Руководство «Милана» ведет активную работу над продлением соглашения 38-летнего шведа, которое рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя опцию автоматического продления в случае попадания в самый престижный клубный еврокубок.

Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще как минимум на год, но хочет, чтобы «россонери» во время летнего трансферного рынка усилили состав и сделали команду способной бороться за серьезные задачи.

В текущем сезоне швед провел семь матчей в серии А и забил два мяча при одной результативной передаче.