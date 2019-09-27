Источник: главному тренеру «Дженоа» дали два матча на исправление ситуации

Руководство «Дженоа» может уволить главного тренера команды Аурелио Андреаццоли, сообщает La Gazzetta dello Sport. В нынешнем сезоне команда в 5 матчах набрала 5 очков и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Президент «грифонов» Энрико Прециози недоволен работой 65-летнего специалиста, которого пригласил прошедшим летом. Если клубу не удастся продемонстрировать достойный результат в двух предстоящих матчах — против «Лацио» и «Милана», — то Андреаццоли будет уволен.

Главным претендентом на пост главного тренера «Дженоа» является экс-наставник «Удинезе» Давиде Никола.

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