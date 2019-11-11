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Источник: Гаттузо может возглавить «Наполи»

11 ноября 2019, 20:19
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Бывший полузащитник и тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Наполи». Как сообщает Mediaset, руководство неаполитанского клуба хочет пригласить Гаттузо на место главного тренера вместо Карло Анчелотти, которому был предъявлен ультиматум. Если в течение месяца Анчелотти радикально не улучшит результаты команды, он будет отправлен в отставку. В трех последних матчах «Наполи» не побеждал и занимает седьмое место в серии А с 19 очками после 12 туров.

По данным источника, Гаттузо дал предварительное согласие на работу в «Наполи».

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