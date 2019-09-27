Источник: Гаттузо может возглавить «Милан»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может вернуться в клуб. Он является одним из претендентов на должность тренера «россонери», утверждает Corriere dello Sport.

Руководство красно-черных может уволить Марко Джампаоло, под чьим руководством команда набрала только 6 очков в пяти стартовых турах. Также на пост главного тренера «Милана» претендуют Лучано Спаллетти и Клаудио Раньери.

Напомним, что Гаттузо сейчас находится в России. Ранее сообщалось, что Гаттузо приехал в Москву, так как может возглавить один из российских клубов. По другой информации, он просто примет участие в телевизионной передаче и уедет.

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