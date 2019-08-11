Источник: "Фиорентина" предложила контракт Рибери

Французский полузащитник Франк Рибери может продолжить карьеру в "Фиорентине". Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Флоренции сделал предложение 36-летнему французу, который стал свободным агентом после ухода из "Баварии".

По данным источника, Рибери ранее отклонил предложения из Голландии, Саудовской Аравии и России. В частности, ранее сообщалось об интересе к нему со стороны ПСВ и "Локомотива".

Рибери в составе "Баварии" выиграл девять раз чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.