Источник: «Дженоа» уволит Мотту, команду возглавит Диего Лопес

Главный тренер «Дженоа» Тиагу Мотта будет отправлен в отставку, сообщает Sky Sport Italia.

Сообщается, что решение об увольнении уже принято. Президент клуба Энрико Прециози считает, что команде необходима смена тренера. По имеющейся информации, заменит Мотту Диего Лопес — бывший тренер «Кальяри», «Палермо» и «Болоньи». Последним местом работы 45-летнего уругвайца был «Пеньяроль».

37-летний Тиагу Мотта возглавил «Дженоа» 22 октября. Команда занимает последнее место в чемпионате Италии, имея в активе 11 очков в 17 матчах.