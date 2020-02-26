Источник: Дибала хочет получать в «Ювентусе» 12 миллионов евро в год

Стали известны детали переговоров «Ювентуса» по новому контракту с нападающим Пауло Дибалой.

Итальянский журналист Николо Скира сообщил, что «старая синьора» предлагает 26-летнему аргентинцу зарплату в 9 миллионов евро в год, в то время как сам игрок хочет получать 12 миллионов евро в год. Действующий контракт Дибалы рассчитан до конца июня 2022 года, «Ювентус» хочет продлить соглашение с футболистом до конца июня 2025 года.

La #Juventus lavora al rinnovo di Paulo #Dybala. L'argentino chiede un nuovo stipendio da top player: 12 milioni netti a stagione. La prima offerta bianconera ? di € 9M annui pi? bonus. Si tratta. #calciomercato — Nicol? Schira (@NicoSchira) February 25, 2020

В сезоне-2019/20 Дибала провел за «Юве» 32 матча, на его счету 12 голов и 12 результативных передач, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость аргентинца в 85 миллионов евро.