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Ирландский депутат пришел на заседание в футболке «Торино»

11 октября 2019, 13:20
Фанат Торино. Фото Tuttosport
Фанат Торино. Фото Tuttosport
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Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино», сообщает Tuttosport.

По словам журналистов, это происходит не в первый раз. В Европарламенте Уоллес известен как заядлый болельщик «быков», который старается регулярно смотреть матчи любимой команды.

«Торино» в нынешнем чемпионате Италии занимает 9-е место в таблице. Из Лиги Европы команда Вальтера Маццарри вылетела в квалификационном раунде, уступив по сумме двух матчей «Вулверхэмптону».

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