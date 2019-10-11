Ирландский депутат пришел на заседание в футболке «Торино»

Ирландский депутат Европарламента Мик Уоллес пришел на заседание в футболке «Торино», сообщает Tuttosport.

По словам журналистов, это происходит не в первый раз. В Европарламенте Уоллес известен как заядлый болельщик «быков», который старается регулярно смотреть матчи любимой команды.

«Торино» в нынешнем чемпионате Италии занимает 9-е место в таблице. Из Лиги Европы команда Вальтера Маццарри вылетела в квалификационном раунде, уступив по сумме двух матчей «Вулверхэмптону».