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«Интер» выкупит Алексиса Санчеса за 15 миллионов евро

19 августа 2019, 21:24
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Стали известны условия перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб арендует 30-летнего чилийца, а через год выкупит его контракт на 15 миллионов евро. Футболист зарабатывает в Англии 550 тысяч евро в месяц, клубы будут выплачивать ему зарплату пополам.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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