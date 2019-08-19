«Интер» выкупит Алексиса Санчеса за 15 миллионов евро

Стали известны условия перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса в «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб арендует 30-летнего чилийца, а через год выкупит его контракт на 15 миллионов евро. Футболист зарабатывает в Англии 550 тысяч евро в месяц, клубы будут выплачивать ему зарплату пополам.

В минувшем сезоне форвард провел 27 матчей в составе «Манчестера», отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.