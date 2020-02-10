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«Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с «Интер Майами». Клуб Бекхэма может сменить название

10 февраля 2020, 22:54
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«Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с «Интер Майами» за авторские права на название, сообщает Football Italia.

Спор о товарных знаках начался в сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свою франшизу, в том числе название и логотип. Итальянский клуб подавал заявку на регистрацию товарного знака в США еще в 2014 году для получения исключительных коммерческих прав на название «Интер».

Первое слушание прошло сегодня, и представители американского клуба не смогли привести веские аргументы в свою защиту.

В случае, если миланский клуб сможет доказать свою правоту в суде, «Интер Майами» придется сменить название.

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