«Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с «Интер Майами». Клуб Бекхэма может сменить название

«Интер» выиграл первый раунд в юридической битве с «Интер Майами» за авторские права на название, сообщает Football Italia.

Спор о товарных знаках начался в сентябре 2018 года, когда «Интер Майами» представил свою франшизу, в том числе название и логотип. Итальянский клуб подавал заявку на регистрацию товарного знака в США еще в 2014 году для получения исключительных коммерческих прав на название «Интер».

Первое слушание прошло сегодня, и представители американского клуба не смогли привести веские аргументы в свою защиту.