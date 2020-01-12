«Интер» упустил победу в матче с «Аталантой», но остался на первом месте

«Интер» в домашнем матчем матче 19-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Аталантой» — 1:1. В составе хозяев отличился Лаутаро Мартинес, у гостей забил Робин Гозенс. В концовке встречи Луис Муриэль не реализовал пенальти.

«Интер» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу. «Аталанта» (35) — пятая.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Интер» — «Аталанта» — 1:1 (1:0)

Голы: Мартинес, 4 (1:0). Гозенс, 75 (1:1).

Нереализованный пенальти: Муриэль, 88 (вратарь)

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги, Бастони, Брозович, Гальярдини, Сенси (Валеро, 71), Кандрева, Лукаку, Мартинес (Политано, 80).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 90+1), де Рон, Пашалич (Муриэль, 70), Гомес, Иличич, Сапата (Малиновский, 53).

Предупреждения: Хатебур, 8. де Рон, 24. Паломино, 42. Сенси, 65. Годин, 83. Малиновский, 89.

Судья: Рокки (Италия).

11 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».