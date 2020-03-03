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«Интер» рассматривает форварда «Аталанты» Сапату в качестве замены Лаутаро Мартинесу

11:24
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«Интер» интересуется форвардом «Аталанты» Дуваном Сапатой, сообщает Goal.com.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 28-летнего колумбийца как возможную замену Лаутаро Мартинесу, который может покинуть команду в летнее трансферное окно. Сообщается, что Сапата может обойтись «Интеру» в сумму около 50 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Сапата забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 45 миллионов евро.

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