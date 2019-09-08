«Интер» предложит Лаутаро Мартинесу новый контракт

«Интер» хочет продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом. Клуб уже провел предварительные переговоры с агентом 22-летнего аргентинца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб предложит Мартинесу контракт на пять лет. Его зарплата составит 2,7 миллиона евро за сезон.

В прошлом сезоне Мартинес провел 35 матчей, в которых отличился 9 забитыми голами и 2 результативными передачами.

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