«Интер» повысил предложение по Видалю

«Интер» не оставляет попыток договориться о трансфере полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб готов заплатить за аренду 32-летнего чилийца 3 миллиона евро, а потом выкупить его контракт за 15 миллионов, сообщает El Mundo Deportivo.

«Барселона» хочет выручить за трансфер полузащитника 20 миллионов. Сам футболист хотел бы вернуться в Италию.

В этом сезоне Видаль сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.