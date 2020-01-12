«Интер» повысил предложение по Видалю
12 января 2020, 09:17
«Интер» не оставляет попыток договориться о трансфере полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб готов заплатить за аренду 32-летнего чилийца 3 миллиона евро, а потом выкупить его контракт за 15 миллионов, сообщает El Mundo Deportivo.
«Барселона» хочет выручить за трансфер полузащитника 20 миллионов. Сам футболист хотел бы вернуться в Италию.
В этом сезоне Видаль сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 1 голевую передачу.
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