«Интер» победил «Удинезе» и прервал трехматчевую ничейную серию

«Удинезе» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии проиграл «Интеру» — 0:2. Дубль оформил Ромелу Лукаку. Гости впервые победили после трех ничейных результатов. Они занимают второе место в турнирной таблице с 51 очком. Хозяева (24) — 15-е. Они потерпели третье поражение кряду.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Удинезе» — «Интер» — 0:2 (0:0)

Голы: Лукаку, 64 (0:1). Лукаку, 71 — с пенальти (0:2).

«Удинезе»: Муссо, Найтинк (Зегелар, 72), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Мандрагора, Фофана (Теодорчик, 83), Сема (Яяло, 72), Окака Чука, де Пауль, Лазанья.

«Интер»: Паделли, Янг, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Эриксен (Брозович, 59), Весино, Барелла, Лукаку, Моузес (Д`Амброзио, 83), Эспозито (Санчес, 59).

Предупреждения: Барелла, 11. Стрюгер Ларсен, 17. Бастони, 49. Лазанья, 87.

Судья: Ди Белло (Италия).

2 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».