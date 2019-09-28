«Интер» обыграл «Сампдорию» и вернулся на первое место в серии А

«Интер» выиграл у «Сампдории» (3:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Стефано Сенси, Алексис Санчес и Роберто Гальярдини. У «Самп» забил Якуб Янкто. При этом Санчес был удален в начале второго тайма, получив вторую желтую карточку за симуляцию.

«Интер» 18 очков и вновь вышел на первое место. У «Ювентуса» на два очка меньше и вторая позиция. «Сампдория» на последнем месте — три очка.

В следующем туре «Интер» примет «Ювентус», а «Сампдория» на выезде сыграет с «Вероной».

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Сампдория» — «Интер» — 1:3 (0:2)

Голы: Сенси, 20 (0:1). Санчес, 22 (0:2). Янкто, 55 (1:2). Гальярдини, 61 (1:3).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Депаоли (Бонаццоли, 56), Колли, Шабо, Экдаль (Виейра, 69), Линетти (Капрари, 73), Янкто, Квальярелла, Ригони.

«Интер»: Ханданович, Асамоа, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Гальярдини, Сенси (Барелла, 65), Санчес, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Мартинес (Лукаку, 56).

Предупреждения: Бастони, 10. Ригони, 16. Линетти, 33. Санчес, 43. Шкриньяр, 81.

Удаление: Санчес, 46.

Судья: Кальварезе (Италия).

28 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».