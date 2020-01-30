«Интер» обыграл «Фиорентину» и пробился в полуфинал Кубка Италии

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Интер» выиграл у «Фиорентины» (2:1).

В составе победителей отличились Антонио Кандрева и Николо Барелла. У гостей забил Мартин Касерес. В полуфинале «Интеру» предстоит сыграть с «Наполи».

Кубок Италии

1/4 финала

«Интер» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)

Голы: Кандрева, 44 (1:0). Касерес, 60 (1:1). Барелла, 67 (2:1).

«Интер»: Ханданович, Годин, Янг, Раноккиа, Бастони, Весино, Барелла, Санчес (Эриксен, 66), Кандрева (Моузес, 74), Лукаку (Эспозито, 88), Мартинес.

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Чеккерини, Далберт, Лирола (Геззаль, 85), Миленкович, Бадель (Кутроне, 56), Бенасси, Пульгар, Кьеза (Соттиль, 80), Влахович.

Предупреждения: Касерес, 45. Бенасси, 65. Соттиль, 90.

Судья: Довери.

29 января. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».