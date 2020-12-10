«Интер» не будет совершать трансферов после вылета из еврокубков

Руководство «Интера» приняло решение не усиливаться в зимнее трансферное окно после вылета из еврокубков, сообщает Calciomercato.

По данным источника, Антонио Конте пока не будет уволен, но теперь ему придется решать задачу (победа в серии А) тем составом, что у него есть на данный момент.

После ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов миланцы остались на последнем месте в группе В с шестью очками.