«Интер» не будет совершать трансферов после вылета из еврокубков
Руководство «Интера» приняло решение не усиливаться в зимнее трансферное окно после вылета из еврокубков, сообщает Calciomercato.
По данным источника, Антонио Конте пока не будет уволен, но теперь ему придется решать задачу (победа в серии А) тем составом, что у него есть на данный момент.
После ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов миланцы остались на последнем месте в группе В с шестью очками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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