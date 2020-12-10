Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» не будет совершать трансферов после вылета из еврокубков

10 декабря 2020, 12:23
Теги:

Руководство «Интера» приняло решение не усиливаться в зимнее трансферное окно после вылета из еврокубков, сообщает Calciomercato.

По данным источника, Антонио Конте пока не будет уволен, но теперь ему придется решать задачу (победа в серии А) тем составом, что у него есть на данный момент.

После ничьей с «Шахтером» (0:0) в матче 6-го тура Лиги чемпионов миланцы остались на последнем месте в группе В с шестью очками.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир