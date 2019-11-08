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«Интер» намерен продлить контракт с Бастони

8 ноября 2019, 23:38
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«Интер» начал переговоры о продлении контракта с защитником Алессандро Бастони. Миланский клуб намерен предложить 20-летнему итальянцу договор до 2024 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Воспитанник академии «Аталанты» перешел в «Интер» в 2018 году. Но прошлый сезоне Бастони провел в аренде в «Парме». В нынешнем сезоне он сыграл 5 матчей в серии А.

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