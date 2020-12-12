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«Интер» интересуется полузащитником «Удинезе» де Паулем

12:34
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«Интер» проявляет интерес к полузащитнику «Удинезе» Родриго де Паулю, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летний аргентинец может обойтись «нерадзурри» в 30 миллионов евро. Сообщается, что в трансфере футболиста заинтересован главный тренер «Интера» Антонио Конте.

В сезоне-2020/21 де Пауль провел за «Удинезе» 11 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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