«Интер» и «Аталанта» могут обменяться игроками до конца сезона

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Дарио Гомес может перейти в «Интер». По информации Corriere della Sera, миланский клуб готов обменять своего хабека Кристиана Эриксена на 32-летнего аргентинца до конца сезона.

Ранее стало известно, что Гомес хочет покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно, а «Интер» хочет расстаться с Эриксеном.

В этом сезоне Гомес сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи. Эриксен принял участие в 12 встречах, но результативными действиями не отметился.