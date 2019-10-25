«Интер» хочет продлить контракт с 17-летним нападающим
25 октября 2019, 16:42
«Интер» намерен продлить контракт с нападающим Себостьяно Эспозито. Нынешнее соглашение 17-летнего итальянца истекает летом 2022 года, сообщает Corriere dello Sport.
Миланский клуб намерен предложить игроку контракт до 2025 года. Однако он сможет официально подписать договор только в следующем году, когда ему исполнится 18 лет.
В нынешнем сезоне Эспозито провел 1 матч в Лиге чемпионов. Игроком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».
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