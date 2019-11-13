«Интер» готов заплатить за Жиру 7 миллионов евро

«Интер» намерен приобрести нападающего «Челси» Оливье Жиру в зимнее трансферное окно. Миланский клуб готов заплатить за 33-летнего француза 7 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что Жиру хочет заключить контракт до 2022 года. При этом футболист требует зарплату в размере 8 миллионов евро за сезон.

Жиру в текущем сезоне провел шесть матчей за «Челси» и забил один мяч.

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