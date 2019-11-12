«Интер» готов приобрести Данкана, если не договорится с Видалем

«Интер» намерен приобрести полузащитника «Сассуоло» Альфреда Данкана, если не получится договориться с «Барселоной» по трансферу Артура Видаля, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, Видаль является главным приоритетом «Интера», учитывая, что Антонио Конте не скрывал своего желания заполучить 32-летнего чилийца.

Дункан уже играл за «Интер» с 2012 по 2015 года, проведя один сезон в «Ливорно». 26-летний ганец в текущем сезоне провел 8 матчей в серии А, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.