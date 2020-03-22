«Интер» готов предложить Брозовичу новый контракт

«Интер» намерен продлить контракт с полузащитником Марсело Брозовичем, сообщает Tuttosport.

Руководство миланского клуба довольно выступлениями хорватского хавбека и планирует летом начать с ним переговоры. Боссы «нерадзурри» планируют исключить из договора с игроком сумму отступных в размере 60 миллионов евро.

Действующий контракт Брозовича с «Интером» рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 матча, отличившись тремя голами и пятью передачами.